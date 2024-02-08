Спортдиректор «Барселоны»: продажа Араухо и де Йонга может стать большой ошибкой

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном уходе из команды защитника Рональда Араухо и полузащитника Френки де Йонга.

«Мы бы не хотели продавать летом ни одного топ-игрока. Решение расстаться с Араухо и Френки де Йонгом может стать большой ошибкой. Я бы хотел улучшить наш состав, но никак не ослабить его», – приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В нынешнем сезоне Араухо провёл за «Барселону» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Де Йонг, в свою очередь, провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Transfermarkt оценивает футболиста в € 80 млн.