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Деку — о возвращении Гвардиолы в «Барселону»: у Хосепа контракт с другим клубом

Деку — о возвращении Гвардиолы в «Барселону»: у Хосепа контракт с другим клубом
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном приглашении в каталонскую команду главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«На данный момент мы не ведём переговоры ни с одним из тренеров. Нет никаких разговоров. Возвращение в команду Гвардиолы? У Хосепа на руках действующий контракт с другим клубом. Я не могу ничего говорить о его возвращении — это было бы неуважением к «Манчестер Сити», – приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2009 по 2012 год. За это время испанский специалист завоевал с командой 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов УЕФА.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».

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