Агент Бакаева Ткаченко: переход Зелимхана в «Зенит» — это не ошибка

Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, выступающего на правах аренды за «Аль-Вахде», заявил, что его клиент не ошибся, согласившись перейти в «Зенит».

«Трансфер в «Зенит» — это не ошибка. Это не лучший этап карьеры, но это было то, что ответственно нужно было принимать, потому что другие предложения либо они ещё не пробивались, либо отодвигались по одной либо другой причине.

В приоритете был переход за границу, именно в Европу, вместе с продлением со «Спартаком». Он в душе этого очень хотел, но ни то, ни другое не получилось. И на повестке тогда возникла вот ещё одна мечта. Мы несколько раз летали в Саудовскую Аравию, с одной из команд выходили на сделку. Она не получилась из-за того, что нужно было на пару недель передвигать, а в «Зените» был назначен медосмотр.

Предложение от «Зенита» было 15 июня. Ну, то есть, которое было на бумаге и которое можно было принимать. И я посоветовал это сделать. Это часть профессии и, конечно, идя в «Зенит», мы понимали, что можем столкнуться с дефицитом времени, с более сильной конкуренцией, чем в других российских клубах. Мы это закладывали, это не было для нас новостью», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала Nobel.