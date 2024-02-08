Экс-тренер «Торпедо» рассказал, кого хотел пригласить в команду испанец Клотет

Испанский тренер Берто Льядо Ферреро, бывший ассистент Жозепа Клотета в «Торпедо», рассказал о процессе подписания новых футболистов в московском клубе.

«Мы работали с теми, кого клуб взял. В нашем списке на усиление значились Гиоргобиани, Кабутов, Ланин, Пряхин, Мамин, Малькевич, Гордюшенко, Грицаенко, Бородин, Калугин, Манелов и Громыко. Из них подписали только четверых — Калугина, Манелова, Бородина и Громыко, при этом последний прибыл с опозданием. Почему так произошло, нужно спросить у тех людей, кто подписывал футболистов.

Кто отвечал за комплектацию, я не знаю. В клубе не было спортивного директора. Мы анализировали все варианты более двух месяцев, и клуб пообещал нам, что приведёт всех игроков, о которых я упомянул выше. Клуб взял на себя ответственность за эти приобретения, и мы тренировали тех, кого нам дали. Без спортивного директора вернуться в РПЛ очень сложно», — сказал Ферреро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.