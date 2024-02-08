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Ассистент Клотета привёл в пример руководителям «Торпедо» «Жирону»

Ассистент Клотета привёл в пример руководителям «Торпедо» «Жирону»
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Испанский тренер Берто Льядо Ферреро, бывший ассистент Жозепа Клотета в «Торпедо», привёл в пример руководителям московского клуба «Жирону», где дали тренеру время и получили хороший результат.

«Я полагаю, вылет из Кубка сыграл свою роль (проигрыш по пенальти «Уфе». — Прим. «Чемпионата»). В конце концов, это решение Савина, самое распространённое в мире футбола. Если вы спросите меня, разделяю ли я его, отвечу: нет. Проектам нужно время для реализации.

Яркий пример – мой родной город. «Жирона» Мичела три года назад проиграла первые шесть матчей подряд, а сегодня находится на втором месте, сражаясь в Ла Лиге с мадридским «Реалом», — сказал Ферреро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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