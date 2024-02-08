Радимов: внутри «Спартака» царит анархия. Единственный, кто развивается, — Абаскаль

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Со стороны кажется, что внутри клуба царит анархия. Пришёл новый гендиректор, внутри ещё не устаканились процессы, и многие не понимают, что вообще делать.

Вчерашний разгромный счёт с «Ростовом» ничего особо не значит, результат на сборах не так важен. Важнее то, что пока у команды видны все те же пробелы, что и ранее: выход из-под прессинга, несогласованность действий. Абаскаль говорил, что у команды нет турнирных задач, что «Спартак» просто играет и развивает игроков, но ведь никто при нём не прибавляет, я не вижу прогресса ни в одном из игроков.

Единственный, кто развивается внутри «Спартака», — сам Абаскаль, который нигде, кроме «Спартака», не работал так долго. Чем это закончится? Тем что испанец просто набирается опыта работы в Москве и ждёт предложения из Европы. Но кажется, что «Спартак» — это не место для экспериментов и набивания шишек молодыми тренерами, у клуба должны быть другие задачи и миссия», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 7 февраля, «Ростов» одержал разгромную победу над «Спартаком» (3:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.