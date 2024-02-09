В ФИФА прокомментировали слухи о введении синей карточки в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на ранее появившуюся информацию, что в футболе будет введена синяя карточка, предполагающая удаление игрока с поля на 10 минут, если он совершит преднамеренный фол или проявит несогласие с официальным представителем матча.

«ФИФА хочет разъяснить, что сообщения о так называемой «синей карточке» на элитном уровне футбола неверны и преждевременны.

Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на более низких уровнях – позиция, которую ФИФА намерена подтвердить, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB 2 марта», — сказано в заявлении пресс-службы в ФИФА в соцсети Х (ранее Twitter).

В новости о введении синей карточки, появившейся вчера, 8 февраля, утверждалось, что соревнования высшего уровня будут исключены из первоначального тестирования в профессиональной игре, если протоколы потребуют дальнейшей доработки, но испытания в элитных командах могут начаться уже летом.