Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В футболе будет введена синяя карточка — The Telegraph

В футболе будет введена синяя карточка — The Telegraph
Аудио-версия:
Комментарии

Синяя карточка в ближайшее время будет введена в профессиональном футболе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, об изменении будет объявлено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в рамках протоколов sin-bin, согласно которым игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат преднамеренный фол или проявят несогласие с официальным представителем матча. Также сообщается, что игрок должен получить красную карточку, если он получил две синие карточки в течение матча или комбинацию жёлтой и синей.

Соревнования высшего уровня будут исключены из первоначального тестирования в профессиональной игре, если протоколы потребуют дальнейшей доработки, но испытания в элитных командах могут начаться уже летом. Это может произойти в Кубке Англии и женском Кубке Англии, и FA рассмотрит возможность привлечения этих соревнований к тестированию в следующем сезоне.

Отметим, что в качестве примера преднамеренного фола приводился случай, когда защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини дёрнул за футболку игрока сборной Англии Букайо Саку в финале Евро-2020, за что получил лишь жёлтую карточку.

Материалы по теме
В Испании опубликовали турнирную таблицу Ла Лиги без судейских ошибок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android