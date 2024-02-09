Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном уходе Мбаппе из клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу возможного ухода из клуба французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Когда мы оба примем решение, мы вам сообщим», — приводит слова Аль-Хелаифи Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал».

Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе