Кем «ПСЖ» заменит Мбаппе? Хвича и ещё 3 кандидата

Бесконечная сага с переходом Килиана Мбаппе в «Реал», похоже, вот-вот завершится: сразу несколько авторитетных источников утверждают, что француз не станет продлевать контракт с «ПСЖ» и летом сменит Париж на Мадрид. И это вполне логично, учитывая любовь нападающего к испанскому клубу и его жажду трофеев: стать одним из лучших футболистов в истории, играя пусть и за гранд Лиги 1, нереально.
Парижанам уже сейчас стоит поискать Килиану замену. Благо выбор у них богатый. Предлагаем оценить главные лоты на трансферном рынке и выбрать лучший для «ПСЖ».
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Рафаэл Леау
На днях в Get French Football News как раз написали, что Леау — главная цель «ПСЖ» на случай ухода Мбаппе, и это похоже на правду. Именно португалец — лучший и самый дорогой (оценивается в € 90 млн) левый вингер мира, если не считать самого Килиана и Винисиуса, которого «Реал» едва ли отпустит. Отмечается, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже предпринял конкретные шаги для подписания Рафы летом. И это лишь подтверждает скорый уход Килиана. Цифры миланца в этом сезоне не столь ярки: всего шесть голов и восемь ассистов. Однако это на поверхности, а по продвинутой статистике он до сих пор держит высочайший уровень. Например, у него в 2024 году 15 ключевых передач в Серии А: больше только у, внезапно, Алексея Миранчука — 21.
«Милан» в последние годы, хоть и вернул статус топ-клуба, от новых титулов находится далековато: в чемпионате слишком мощны «Интер» с «Ювентусом», в еврокубках также полно команд покруче. В Париже тем временем всё ещё грезят победой в Лиге чемпионов, и шансов на неё у «ПСЖ» куда больше, нежели у нынешней команды Леау. Рафаэл уже сделал для красно-чёрных многое — пора делать следующий шаг.
Виктор Осимхен
Да, нигериец — не фланговый игрок, а конкретный центральный нападающий. И всё же Луис Энрике наверняка найдёт Осимхену место на поле. Не просто так «ПСЖ» тоже рассматривает его как замену Мбаппе. Об этом рассказал тот же Джейсон Бёрт. Располагает к переходу и гарантированный скорый уход Осимхена из «Наполи». «Мы знаем о прощании с ним с прошлого лета. В противном случае переговоры о продлении не были бы такими долгими. Мы уже знали, что он присоединится к «Реалу», «ПСЖ» или клубу АПЛ. Некоторые любовные истории просто заканчиваются», — отрапортовал президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.
«Наполи» уже совсем не тот, что был в прошлом сезоне: по слухам, команду раздирают внутренние конфликты, плюс далеко не факт, что она пробьётся в ЛЧ. «Я уже определился, каким будет мой следующий шаг в конце сезона. Для себя я всё решил. У меня есть план, и я точно знаю, что буду делать дальше», — сказал недавно Осимхен. План, вероятно, согласован с Луисом Энрике. Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Осимхен окажется в Саудовской Аравии, однако амбиции Виктора, похоже, далеки от лиги звёздных пенсионеров. 8+3 в нынешнем сезоне — неплохо, и всё-таки в Париже он явно повысит планку.
Кто-то другой
Здесь может быть кто угодно из списка самых дорогих левых вингеров: Габи Мартинелли из «Арсенала» (€ 85 млн), Луис Диас из «Ливерпуля» (€ 75 млн) или вообще воспитанник клуба Кингсли Коман (€ 65 млн), который наверняка не прочь вернуться домой. Последний, правда, получил очередную серьёзную травму и вернётся в строй только в апреле.
Тем не менее на первый взгляд переход кого-то из четвёрки Рашфорд – Леау – Хвича – Осимхен куда вероятнее. Парижане при богатых инвесторах редко цепляли никому не известные бриллианты, предпочитая проверенных футболистов. Все четверо доступны и, кажется, подходят по классу. Осталось только определиться.
Хвича Кварацхелия
К Хвиче подходят те же аргументы, что и в пункте про Осимхена. Грузинский вингер показал невероятный футбол в прошлом сезоне, за что получил множество индивидуальных наград. В этом же он стагнирует вместе с «Наполи». Сравните его статистику: 14+17 против 6+5. Кварацхелии точно не нужно повторять путь Марека Гамшика, который, несмотря на интерес множества грандов, был верен неаполитанцам. Пока есть спрос, нужно менять команду, и уход Мбаппе из «ПСЖ» — идеальный шанс. А если его заберут в Париж вместе с Осимхеном, связка наверняка вновь засияет ярко.
Авторитетное издание Corriere dello Sport прошлым летом писало, что парижане готовы отвалить за Квару аж € 180 млн — столько же отдавали за Килиана. Вероятно, это было связано с возможным уходом Мбаппе. Теперь он гораздо реальнее, к тому же Хвича проводит не такой уж крутой сезон, и за него потребуют явно меньше, чем могли прошлым летом.
Маркус Рашфорд
Рашфорд не раз респектовал Мбаппе. Например, в 2021-м он похвалил у себя в соцсетях игру Килиана против «Барселоны» (4:1), а после поражения Англии от Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:2) пожелал ему разорвать всех и взять трофей: «Желаю удачи в оставшейся части турнира, брат! Размажь их, король!» Будет символично, если после этого именно Маркус примерит форму парижан. Тем более его частенько сравнивали с французом: и Эрик тен Хаг, и Луи Саа, и Фил Невилл, и Рио Фердинанд, и Уле-Гуннар Сульшер. Да, все они связаны с «МЮ», но так у англичанина будет ещё больший стимул доказать свою крутость вдали от Манчестера.
«С первого дня в «Манчестер Юнайтед» я увидел огромный потенциал Рашфорда, — признавался главный тренер команды Эрик тен Хаг. — В этот момент практически невозможно найти игрока лучше него. Есть Килиан Мбаппе, парень, похожий на него, но, когда Рашфорд играет слева, он великолепен».
Есть ощущение, что Маркусу нужно перезагрузиться после восьми лет в одной команде. Не просто так в этом сезоне его статистика далека от идеала (5+6), а сам он «выгорел» и отправился в пьяный загул. В «ПСЖ», без столь бешеного давления, которое мешает ему в Англии, Рашфорд наверняка перезапустит карьеру и минимум повторит достижение предыдущего сезона. А тогда он забил 30 мячей. Get French Football News как раз обозначил интерес парижан к воспитаннику «Юнайтед». Журналист Джейсон Бёрт, правда, позже уточнил, что они отказались от него. Тем не менее это явно не окончательное решение.