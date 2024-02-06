Кем «ПСЖ» заменит Мбаппе? Хвича и ещё 3 кандидата

Бесконечная сага с переходом Килиана Мбаппе в «Реал», похоже, вот-вот завершится: сразу несколько авторитетных источников утверждают, что француз не станет продлевать контракт с «ПСЖ» и летом сменит Париж на Мадрид. И это вполне логично, учитывая любовь нападающего к испанскому клубу и его жажду трофеев: стать одним из лучших футболистов в истории, играя пусть и за гранд Лиги 1, нереально.

Парижанам уже сейчас стоит поискать Килиану замену. Благо выбор у них богатый. Предлагаем оценить главные лоты на трансферном рынке и выбрать лучший для «ПСЖ».

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