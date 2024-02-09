Лопетеги — фаворит на пост главного тренера «Милана» — Relevo

Итальянский «Милан» рассматривает бывшего тренера испанской «Севильи» и английского «Вулверхэмптона» Хулена Лопетеги, сообщает Relevo.

По информации источника, кандидатура испанского тренера является одной из самых приоритетных в совете директоров «россонери». Специалиста уважают за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.

Напомним, Хулен Лопетеги остался без клуба, когда покинул «Вулверхэмптон» в августе 2023 года из-за разногласий с руководством «волков». Ранее Лопетеги трудился также в мадридском «Реале», «Райо Вальекано», сборной Испании и «Порту». В качестве тренера Хулен выигрывал Лигу Европы в сезоне-2019/2020 — тогда испанец стоял у руля «Севильи».

«Милан» после 23 туров Серии А нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Прошлую кампанию «россонери» завершили на четвёртой строчке и получили путёвку в Лигу чемпионов.