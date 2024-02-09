Фирмино — о Буваче: мы так и не узнали, почему Желько ушёл из «Ливерпуля», и где он сейчас

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что игроки мерсисайдского клуба так и не узнали, почему ушёл Желько Бувач, трудившийся ассистентом главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Сейчас Бувач работает заместителем генерального директора по спортивному направлению в московском «Динамо».

«Босс считал себя сердцем тренерского штаба, Пит (Петер Краветц — Прим. «Чемпионата») был глазом, а Желько — мозгом. Бувач был правой рукой Клоппа, он организовывал тренировочный процесс и вёл занятия. Его уход в 2018 году показался нам странным. Никто не понимал, почему это случилось. Мы и по сей день ничего не знаем и ничего не слышали о Буваче. В то время ходили слухи, что Желько и Юрген поссорились из-за трансфера, но я никогда не спрашивал об этом у босса», — приводит слова Фирмино издание Daily Mail.

Роберто Фирмино покинул «Ливерпуль» летом 2023 года и присоединился к саудовскому «Аль-Ахли».