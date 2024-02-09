Караваев высказался о влиянии ухода Малкома и Кузяева на спад в игре «Зенита»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о влиянии ухода из клуба бразильца Малкома, перешедшего в саудовский «Аль-Хиляль», и полузащитника Далера Кузяева, ставшего игроком французского «Гавра».

«Почему «Зенит» вдруг сбавил? Может быть, где-то расслабленность. Уход Малкома с Кузяевым повлиял? Думаю, что вряд ли, потому что сколько в «Зените» футболистов высокого уровня. Понятно, что они – футболисты фантастического уровня, вопросов нету. Но и Барриос, и Клаудиньо, и сейчас Кассьерра – футболисты высокого уровня», — сказал Караваев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 36 очков в 18 матчах, что на два очка меньше, чем у лидера — «Краснодара».