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Караваев – о переходе Фернандеса в «Зенит»: в таком клубе это нормально

Караваев – о переходе Фернандеса в «Зенит»: в таком клубе это нормально
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о переходе в стан сине-бело-голубых Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА.

«Это другая уже история всё равно. На самом деле я уже тоже футболист состоявшийся в любом случае. Поэтому, когда к тебе на позицию в такой клуб приходит любой футболист, это нормально. Ты к этому относишься вполне нормально. А когда ты молодой – да, действительно, ты играешь, а кого-то покупают, ты думаешь, начинаешь переживать», — сказал Караваев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» в июле 2023 года. Соглашение заключено по схеме «1+1» — один год фактического контракта плюс возможность пролонгации ещё на сезон. Ранее Фернандес выступал за московский ПФК ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды.

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