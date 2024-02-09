Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия в серии пенальти

«Сантос» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия в серии пенальти
Комментарии

Закончился матч Кубка равноправия, в котором встречались бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти победу одержал «Сантос» со счётом 4:3.

Кубок равноправия
09 февраля 2024, пятница. 16:00 МСК
Сантос
Сантус, Бразилия
Окончен
2 : 2
4 : 3
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Ивоней – 15'     1:1 Карлос – 28'     2:1 Дерик – 32'     2:2 Диало – 48'    

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Сантоса» Ивоней, реализовав пенальти. Через 13 минут полузащитник бразильского клуба Эд Карлос отправил мяч в свои ворота — 1:1. На 32-й минуте защитник Дерик вывел «Сантос» вперёд. «Аль-Духаиль» отыгрался усилиями полузащитника Ибраима Диалло на 48-й минуте. В серии пенальти точнее оказались футболисты бразильской команды.

Турнирная таблица Кубка равноправия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android