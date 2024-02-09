«Сантос» обыграл «Аль-Духаиль» в матче Кубка равноправия в серии пенальти
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Закончился матч Кубка равноправия, в котором встречались бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти победу одержал «Сантос» со счётом 4:3.
Кубок равноправия
09 февраля 2024, пятница. 16:00 МСК
Сантос
Сантус, Бразилия
Окончен
2 : 2
4 : 3
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Ивоней – 15' 1:1 Карлос – 28' 2:1 Дерик – 32' 2:2 Диало – 48'
На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Сантоса» Ивоней, реализовав пенальти. Через 13 минут полузащитник бразильского клуба Эд Карлос отправил мяч в свои ворота — 1:1. На 32-й минуте защитник Дерик вывел «Сантос» вперёд. «Аль-Духаиль» отыгрался усилиями полузащитника Ибраима Диалло на 48-й минуте. В серии пенальти точнее оказались футболисты бразильской команды.
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