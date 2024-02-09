Джикия: всё, что сказал Шпинёв, соответствует действительности

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал интервью агента Вадима Шпинёва.

«Нарушает ли интервью Шпинёва что-то? Правда что-то может нарушать? Вы просто не привыкли, чтобы так откровенно кто-то что-то говорил о своём клиенте. Вадим очень меня любит. Всё, что он сказал, соответствует действительности», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.