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Джикия: всё, что сказал Шпинёв, соответствует действительности

Джикия: всё, что сказал Шпинёв, соответствует действительности
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал интервью агента Вадима Шпинёва.

«Нарушает ли интервью Шпинёва что-то? Правда что-то может нарушать? Вы просто не привыкли, чтобы так откровенно кто-то что-то говорил о своём клиенте. Вадим очень меня любит. Всё, что он сказал, соответствует действительности», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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