Джикия: могут ли играть левоногие защитники вместе? В сборной Испании так было

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о конкуренции за место в основном составе с одноклубником Срджаном Бабичем.

«Бабич и я — конкуренты. Могут ли играть левоногие защитники вместе? В сборной Испании так было. Неплохая сборная, да?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.