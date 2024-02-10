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Иордания — Катар: текстовая онлайн-трансляция финального матча Кубка Азии начнётся в 18:00

Иордания — Катар: текстовая онлайн-трансляция финального матча Кубка Азии начнётся в 18:00
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Сегодня, 10 февраля, состоится финальный матч Кубка Азии, в котором встретятся сборные Иордании и Катара. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в катарском Лусаиле. Матч начнётся в 18:00 мск.

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Азии . Финал
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Иордания
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале этого соревнования сборная Иордании обыграла Южную Корею со счётом 2:0. В свою очередь, в полуфинальном матче Кубка Азии катарская национальная команда выиграла у Ирана со счётом 3:2.

Напомним, сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Турнирная сетка Кубка Азии
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