Иордания — Катар: текстовая онлайн-трансляция финального матча Кубка Азии начнётся в 18:00

Сегодня, 10 февраля, состоится финальный матч Кубка Азии, в котором встретятся сборные Иордании и Катара. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в катарском Лусаиле. Матч начнётся в 18:00 мск.

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Азии . Финал Кубок Азии . Финал 10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК Иордания Не начался Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

В полуфинале этого соревнования сборная Иордании обыграла Южную Корею со счётом 2:0. В свою очередь, в полуфинальном матче Кубка Азии катарская национальная команда выиграла у Ирана со счётом 3:2.

Напомним, сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.