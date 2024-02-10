Александр Кокорин забил мяч в матче чемпионата Кипра за «Арис»

Сегодня, 10 февраля, проходит матч 24-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встречаются «Арис» и «Кармиотисса». Игра идёт на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Матч начался в 20:00 по московскому времени.

На 48-й минуте Закария Саво открыл счёт в пользу «Ариса». На 71-й минуте российский нападающий Александр Кокорин упрочил преимущество хозяев. Отметим, что за «Арис» выступает россиянин Кокорин, который появился на после перерыва на 46-й минуте матча, а затем отметился забитым мячом.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»

На данный момент после 23 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на втором месте с 50 очками. «Кармиотисса» находится на 13-й строчке с 14 очками.