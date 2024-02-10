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Игрок «Эвертона» ударил шипами по лицу Эдерсона, за что не получил даже жёлтой карточки

Игрок «Эвертона» ударил шипами по лицу Эдерсона, за что не получил даже жёлтой карточки
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Футболист «Эвертона» Бен Годфри ударил шипами по лицу вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (0:2), за что не получил даже жёлтой карточки.

Годфри в одном из игровых моментов в падении столкнулся с Эдерсоном, а после специально ударил бразильца шипами по лицу. Главный арбитр игры Джон Брукс не увидел этот момент, а лайнсмен с видео-ассистентом — не вмешались.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Манчестер Сити» добился победы благодаря дублю норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Первый мяч форвард забил на 71-й минуте, а второй — на 85-й. Ассистировали Холанду защитник Натан Аке и полузащитник Кевин Де Брёйне.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 52 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Эвертон» с 19 очками находится на 18-м месте в чемпионате.

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