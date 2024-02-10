Гвардиола: вероятность того, что «Манчестер Сити» не выиграет требл — 99,9%

​Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах своей команды на завоевание сразу трёх крупных трофеев по итогам нынешнего сезона. Напомним, «горожане» уже успели одержать победу в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

«Ещё один требл? Это сказка, друзья мои. Вероятность того, что «Манчестер Сити» не выиграет требл — 99,9%. Я говорю это потому, что ни одна команда в истории не делала этого дважды подряд. Никогда», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» удалось выиграть сразу три крупных трофея — Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. На данный момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка и имея при этом игру в запасе.

В плей-офф Лиги чемпионов «Ман Сити» сразится с «Копенгагеном». В свою очередь, в 1/8 финале Кубка Англии «горожанам» будет противостоять «Лутон Таун».