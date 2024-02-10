Жирков: Круговой — хороший защитник, быстрый, с умной головой. У него всё получится в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков поделился мыслями о переходе крайнего защитника Данила Кругового из санкт-петербургской команды в стан армейцев.

«Круговой усилит ЦСКА? Да. Хороший защитник, быстрый, с умной головой. Я был с ним в одной команде. Думаю, в ЦСКА у него всё получится, тем более армейцы играют в три защитника, с боковыми, как он играл в «Уфе». Это его позиция», — приводит слова Жиркова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В нынешнем сезоне Данил сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.