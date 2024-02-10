Жирков — о будущем Чалова: положительно отношусь, когда наши ребята уезжают в Европу

Бывший футболист сборной России, «Зенита», ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков высказался о возможном уходе из армейского клуба нападающего Фёдора Чалова.

«Нормальная ситуация, когда человек переходит из одной команды в другую. Хотя я не знаю, уйдёт он из ЦСКА или нет. Посоветовал бы ему уехать в Европу? Чалов тоже играл в европейском клубе. В целом я положительно отношусь, когда наши ребята уезжают пробовать свои силы в Европу. Почему не попробовать себя? Он хорошо играет, забивает», — приводит слова Жиркова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ сообщалось, что московский ЦСКА предлагает нападающему Фёдору Чалову новый контракт с зарплатой в размере от € 2,5 до € 3 млн в год, сторона футболиста хотела бы получить подписной бонус в размере € 4 млн.

Напомним, действующее соглашение российского нападающего с ЦСКА рассчитано до конца декабря 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 12 млн.