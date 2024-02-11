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Анри: я ушёл из соцсетей, чтобы бороться с оскорблениями темнокожих игроков АПЛ

Анри: я ушёл из соцсетей, чтобы бороться с оскорблениями темнокожих игроков АПЛ
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Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри рассказал, почему ушёл из социальных сетей.

«Соцсети могут привести к тому, что тебя будут травить – называйте это, как хотите. Это может произойти из-за твоей расы, глупого видео или того, во что ты веришь.

Я ушёл из социальных сетей три-четыре года назад, если я правильно помню. У меня они были только для работы. Ими занимался мой агент, их никогда не было в моём телефоне. Я не хочу зависеть от них. Не хочу брать свой телефон и глазеть в него. Это промывает мозги.

Я отказался от них, потому что в какой-то момент многие темнокожие игроки Премьер-лиги подвергались оскорблениям. Так что я сказал себе: «Я сделаю заявление, отказавшись от социальных сетей», чтобы посмотреть, может ли моя известность помочь в борьбе с этим», — приводит слова Анри The Athletic.

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