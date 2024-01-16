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Тьерри Анри пошутил над болельщиками «Тоттенхэма» на церемонии награждения ФИФА

Тьерри Анри пошутил над болельщиками «Тоттенхэма» на церемонии награждения ФИФА
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Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри пошутил над Лионелем Месси, который не пришёл на церемонию награждения лучшему игроку года 2023 года по версии ФИФА. Также Анри подколол болельщиков «Тоттенхэма».

«К сожалению, победителя здесь нет, поэтому кому-то придётся взять трофей. Я возьму его. Я никогда не выигрывал его, поэтому оставлю его себе», — приводит слова Анри Mirror.

Также после этого Анри пошутил над партнёршей по сцене: «Вы болеете за «Тоттенхэм», верно? Обычно вам не достаются трофеи, поэтому я возьму этот. Большое вам спасибо», — сказал Анри.

Напомним, Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. Аргентинец в прошлом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.

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