Бывший вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в московском клубе

Экс-голкипер московского «Спартака» Максим Левицкий вспомнил о допинговом скандале, произошедшем в клубе в начале 2000-х годов в период его выступлений.

«Это было после меня, но хорошо помню, как всё начиналось. Тогда убрали из «Спартака» многолетнего врача Василькова и Червиченко привёл из ЦСКА врача, которого турнули после истории с Перхуном.

Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против «Ливерпуля». Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: «Это витамины, уснёшь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прорыли.

Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь таблетки, я отказывался наотрез.

В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. Это проверенное и допингом не является. В «Сент-Этьене» я четыре раза попадал на допинг-тест и всё, что я принимал, – ни разу в моих пробах не находили допинг. Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушёл из «Спартака», и он попался. А Червиченко ещё и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки», — цитирует Левицкого «Украинский футбол».

Напомним, Левицкий выступал за московский «Спартак» с 2001 по 2002 год. За клуб он провёл 49 матчей, пропустил 57 мячей и 17 поединков сыграл «на ноль».

В результате расследования допингового скандала в «Спартаке», произошедшего в 2003 году, СМИ назвали фамилии игроков, якобы уличённых в употреблении запрещённых препаратов. В этот список вошли Титов, Ковтун, Ващук, Кебе, Калиниченко, Белозёров, Хрман, Станич, Деменко, Павлюченко, Луизао, Концевой, Митрески.