«Спартак» нашёл реального таланта в Аргентине. Но в дело могут вмешаться «Сити» и «Милан»

Эсекьеля Фернандеса сравнивают с чемпионом мира Энцо Фернандесом. А ещё его очень круто охарактеризовал Мак Аллистер из «Ливерпуля».

«Спартак» ищет усиление на южноамериканском рынке. Согласно данным «Чемпионата», московский клуб рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса. Парень считается одним из самых талантливых игроков Аргентины.

Интерес к футболисту уже подтвердил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. «Мы стараемся смотреть игроков на разные позиции, — сказал Малышев журналистам во время зимнего турнира в ОАЭ. — На каждую позицию у нас должен быть вариант усиления. Фернандес есть в наших списках, но это не значит, что мы обязательно сейчас будем принимать какие-то действия».

Эсекьель никогда не играл в Европе, его сравнивают с Энцо Фернандесом

Фернандесу всего 21 год. Всю профессиональную карьеру он провёл на родине. В 2020-м парень оказался во второй команде «Бока Хуниорс», а в 2022-м его отправили в аренду в «Тигре». Там Фернандес получил стабильную практику (отыграл 42 матча). По сути, именно этот сезон стал прорывным в карьере молодого футболиста. По возвращении из аренды парня отправили в основную команду «Боки», и там он провёл 43 матча в 2023 году. Фернандес принимал участие в играх плей-офф Кубка Либертадорес и отбегал 105 минут в финале с «Флуминенсе» (1:2, д.в.).

Весной 2023 года ESPN включил Эсекьеля в число талантливых футболистов Южной Америки, которые в скором времени могут уехать в Европу. Возглавлял рейтинг бразильский нападающий Витор Роке, которого позднее купит «Барселона». А Фернандес расположился на второй строчке списка.

«Эсекьель Фернандес чем-то схож с Энцо Фернандесом (чемпионом мира, который сейчас играет в «Челси». — Прим. «Чемпионата»), — утверждалось в статье ESPN. — Карьера Эсекьеля пошла вверх после аренды, как и в случае с Энцо, который в своё время хорошо зарекомендовал себя в команде «Дефенса и Хустисия». Оба играют на позиции центрального полузащитника. Эсекьель ещё молод, но уже демонстрирует высокое качество. Возможно, потребуется осторожное обращение, ведь парень всё ещё неопытен и непредсказуем. С другой стороны, талант неоспорим, а выступление в Кубке Либертадорес позволит проследить за развитием этого потрясающего таланта».

Эсекьель Фернандес (справа) пытается уйти от соперника Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Фернандесом интересовались клубы из Италии, Испании и Португалии

Нынешний контракт Эсекьеля с «Бокой» истекает летом 2025 года. Если верить Tyc Sports, то в договоре прописана сумма отступных, которая составляет $ 20 млн. А портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн. В мае 2023 года португальское издание A Bola сообщило, что к Фернандесу присматривается «Бенфика». Лиссабонский клуб как раз искал футболиста, который в перспективе смог бы полноценно заменить ушедшего в «Челси» Энцо Фернандеса. Впрочем, до перехода дело так и не дошло.

В январе 2024 года появилась информация к игроку со стороны «Манчестер Сити». Об этом сообщило новостное издание El Crack Deportivo. Первоначальный план предусматривает покупку футболиста для «Жироны», которая также входит в City Football Group. «Фернандес — футболист «Боки», которого хочет заполучить «Жирона», — утверждает журналист Хонатан Ринити. — Представители испанского клуба внимательно следят за игроком и рассматривают вариант с его покупкой. Компания City Football Goup хочет купить Фернандеса для «Жироны». Если у парня всё будет хорошо, я не исключаю, что он окажется в «Сити».

А итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что скаут «Милана» ездил в Аргентину, чтобы лично посмотреть за действиями Фернандеса в одном из матчей. В этом году Эсекьель ещё не провёл ни одного матча за «Бока Хуниорс». Дело в том, что сейчас парень рубится вместе с олимпийской сборной Аргентины за путёвку на Олимпиаду-2024. За тур до финиша команда Хавьера Маскерано занимает третье место, а для поездки в Париж нужно попасть в топ-2. 11 февраля аргентинцев ждёт игра с бразильцами.

Потенциал Фернандеса высоко оценил чемпион мира Алексис Мак Аллистер, который после успешного выступления на первенстве планеты сменил «Брайтон» на «Ливерпуль».

«Если вы спросите меня об игроке, который похож на меня, то я назову Фернандеса, — утверждает Мак Аллистер. — Мне очень нравится этот футболист. У него есть всё, чтобы переехать в Европу. Надеюсь, когда-нибудь ему это удастся. Фернандес очень хорошо понимает игру. Он может выступать как на позиции опорного полузащитника, так и чуть выше. Парень хорошо играет обеими ногами. Если бы «Брайтон» спросил, каким футболистом можно заменить меня, я бы назвал Фернандеса».

Сильные и слабые стороны потенциального новичка «Спартака»

Фернандес очень эффективно применяет оборонительные навыки. Когда он играл за «Тигре» в 2022 году, то входил в топ-6 аргентинской лиги по количеству выигранных единоборств. Это не тот футболист, который уклоняется от борьбы. Способность выигрывать единоборства — возможно, самый привлекательный аспект игры Фернандеса.

Эсекьель любит вертикальный футбол и нередко делает передачи в финальную треть поля. С другой стороны, он способен менять направление игры, если в этом возникает необходимость. Когда парень выступал за «Тигре», специалисты подметили, что у него есть проблемы с контролем мяча. Это связано с тем, что Эсекьель часто делает длинный пас, как только получает передачу.

Эсекьель Фернандес (на переднем плане) в финале Кубка Либертадорес Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

А ещё Фернандес очень редко играет в финальной трети поля. Он предпочитает получать мяч на своей половине, особенно в левой части, поскольку сам – левша (хотя может отдавать передачи и правой ногой). В «Боке» парень прокачал точность передач и вывел оборонительные навыки на новый уровень. Он по-прежнему очень хорош в плане отборов и выигранных единоборств.

Согласно данным SofaScore за 2023 год, Фернандес наносил всего по 0,5 удара за матч в чемпионате Аргентины. Его точность передач составляет 87%, длинных пасов — 66%. Он совершал по 4,6 отбора и 0,9 перехвата за матч. Кроме того, Эсекьель выигрывал 61% единоборств и зарабатывал по 2,2 фола. В Кубке Либертадорес некоторые цифры ещё солиднее — 6,5 отбора и 69% выигранных единоборств. А вот с точностью длинных передач там было чуть хуже (61%). Кажется, такой футболист точно усилил бы «Спартак». Но выиграть за него конкуренцию у «Сити» и «Милана» будет очень сложно.