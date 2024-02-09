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Зенит — Аль-Райян — 2:4, обзор товарищеского матча в Катаре, видео голов, подробности, 9 февраля 2024 года

«Зенит» взял первый трофей в году. А спустя час проиграл катарцам на стадионе ЧМ
Дмитрий Зимин
«Зенит» — «Аль-Райян» — 2:4
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Поражение для команды Семака тоже первое в 2024-м. Даже забили два шикарных гола, но «Аль-Райян» был хорош.

«Зенит» сыграл товарищеский матч на стадионе чемпионата мира — 2022. «Ахмед бин Али» во время катарского турнира принял несколько встреч группового этапа, плюс на 1/8 финала сюда заехала Аргентина. Это особенный антураж. Огромная арена и почти пустые трибуны. Только представители команд.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48'     0:2     1:2 Коваленко – 58'     1:3     2:3 Сергеев – 74'     2:4    
Удаления: Сутормин – 89' / нет

Вообще, сложно привыкнуть, что с такими видами можно играть именно товарищеский, а не официальный матч. Возможно, и самим футболистам к такому было трудно привыкнуть.

«Зенит» — «Аль-Райян» — 2:4

«Зенит» — «Аль-Райян» — 2:4

Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Новый соперник «Зенита» – один из топовых клубов Катара. В последнее время «Аль-Райян» не так хорош в чемпионате. Зато их тренирует несостоявшийся тренер «Спартака» Леонарду Жардим, который ещё работал с Головиным в «Монако». Найти его, правда, стало квестом — коуч смотрел за игрой с угловой части стадиона. Развалился, вытянув повреждённую ногу. Так и просидел до конца матча.

Интересно, что прямо по ходу первого тайма «Зенит» выиграл трофей Кубка равноправия. Всё из-за того, что «Сантос» в это время победил по пенальти и обеспечил российской команде первое место. Так что последняя игра сине-бело-голубых с бразильцами станет формальностью.

Хотя смотреть и изучать ещё есть что. С «Аль-Райяном» вышли футболисты, которые накануне не играли с «Шанхаем». То есть в основном россияне: из иностранцев только Родригао в центре обороны вместе с Алипом, а Изидор начал на фланге.

В первом тайме «Зенит» выглядел неплохо. Много владел мячом — правда, почти без опасных моментов. А соперник будто чего-то ожидал: грамотно перестраивался, постепенно искал слабые зоны. Но вряд ли кто-то предполагал, что он готовится к тому, чтобы так включиться после перерыва.

«Зенит» — «Аль-Райян» — 2:4

«Зенит» — «Аль-Райян» — 2:4

Фото: fc-zenit.ru

И у «Аль-Райяна» неожиданно полетело. Просто всё. Особенно оказалось жаль в этой ситуации Васютина. Вратарь здорово отыграл первый тайм, подсказывал всем, чуть ли не вплоть до нападающих. Но потом – сначала срез Сутормина в свои ворота. И пенальти, который Васютин не потащил.

«Зенит» по-прежнему имел большое преимущество во владении, но ошибался при редких атаках соперника. Естественно, на пару мячей Питер наиграл. Коваленко шикарно выстрелил с линии штрафной.

Потом россияне, правда, опять пропустили. В глупой контратаке. И тут же забили. В этой игре залетала только красота. Сергеев классно положил пяткой.

Но итоговый результат сделал 43-летний нападающий Табата. Он давным-давно перебрался из Бразилии и всё ещё играет в футбол.

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