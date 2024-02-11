Игрок сборной Франции Коло Муани: я навсегда останусь парнем, который не забил в финале ЧМ

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Рандаль Коло Муани порефлексировал на тему своего выступления в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, где на последней минуте дополнительного времени игры с Аргентиной форвард «петухов» не реализовал выход один на один.

«Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира. Это останется со мной на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди всё равно будут говорить со мной об этом. Конечно, мне всё ещё неприятно», — приводит слова Коло Муани Onze Mundial.

Напомним, Коло Муани не забил гол, когда счёт в матче был 3:3. В результате сборная Аргентины одержала победу в послематчевой серии пенальти со счётом 4:2 и завоевала титул чемпионов мира.