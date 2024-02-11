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Игрок сборной Франции Коло Муани: я навсегда останусь парнем, который не забил в финале ЧМ

Игрок сборной Франции Коло Муани: я навсегда останусь парнем, который не забил в финале ЧМ
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Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Рандаль Коло Муани порефлексировал на тему своего выступления в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, где на последней минуте дополнительного времени игры с Аргентиной форвард «петухов» не реализовал выход один на один.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира. Это останется со мной на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди всё равно будут говорить со мной об этом. Конечно, мне всё ещё неприятно», — приводит слова Коло Муани Onze Mundial.

Напомним, Коло Муани не забил гол, когда счёт в матче был 3:3. В результате сборная Аргентины одержала победу в послематчевой серии пенальти со счётом 4:2 и завоевала титул чемпионов мира.

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