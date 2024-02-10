Коло Муани – о «ПСЖ»: я даже не читал контракт, а просто подписывал внизу каждой страницы

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани рассказал, как подписывал контракт с французской командой.

«Я до сих пор не знаю, как подписал контракт с «ПСЖ». Я даже не читал контракт, а просто подписывал внизу каждой страницы, не зная, что именно парафирую. Всё было сделано на скорости. Я никогда такого не видел. Это был безумный стресс! В тот день я даже немного облысел. Может быть, в моём контракте чего-то не хватает, а я и не знаю (смеётся).

Я рад, что сделка всё равно состоялась. Нужно было отправить кучу документов, я сидел в офисе с отцом и ждал. И когда я услышал крики и аплодисменты в офисе, то понял, что дело сделано. А вот когда пресса объявила, что сделка сорвана, я был дома, со своей семьёй, и мы не понимали, что происходит», — приводит слова Коло Муани Onze Mondial.