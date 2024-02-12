Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» продлил контракт с нападающим Кубо

«Реал Сосьедад» продлил контракт с нападающим Кубо
Комментарии

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о продлении соглашения с нападающим Такефусой Кубо. Японец подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

Такефуса Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с 2022 года. В нынешнем сезоне японский универсальный футболист линии атаки провёл 19 матчей в чемпионате Испании, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кубо в € 60 млн.

Фото: Официальный сайт «Реала Сосьедад»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Реал Сосьедад» после 24 туров Ла Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Альгуасиля сыграет с «Мальоркой» на выезде.

Материалы по теме
Косолапов: у Захаряна есть все шансы, чтобы закрепиться в «Реале Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android