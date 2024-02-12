Стала известна главная трансферная цель «Манчестер Сити» на лето

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, боссы «горожан» готовы предпринять все необходимые меры для подписания 26-летнего хавбека в предстоящее летнее трансферное окно. Напомним, прошлым летом «Ман Сити» отказался от приобретения бразильца за € 100 млн.

Пакета выступает за «Вест Хэм» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «молотобойцев» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.