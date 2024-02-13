Почеттино: все разочарованы первым таймом «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1).

«Мы все очень разочарованы первыми 45 минутами, но во втором тайме мы начали игру так, как должны были начать с первой минуты. Но в итоге, я думаю, мы заслужили победу. Нам нужно быть более последовательными, нужно начинать игру по-другому. Нам необходимо играть всегда так, как мы играли в матче с «Астон Виллой». Конечно, это непросто, это вызов. Но да, в конце концов, я очень рад, потому что нам нужны были три очка, и теперь мы готовимся к матчу с «Манчестер Сити». Это будет для нас хорошим испытанием», — приводит слова Почеттино Football.London.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: