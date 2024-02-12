Новые проблемы «Челси». Игроки разочарованы проектом, а фанаты глумятся над командой

Последний матч «Челси» начался с того, что лондонские фанаты скандировали «Роман Абарамович, Роман Абрамович». При том что итоговый результат — уверенная победа (3:1) в Кубке Англии над крепкой «Виллой». В турнирах на вылет лондонцы в целом смотрятся лучше, чем в чемпионате. Но как же пришло к тому, что фанаты «Челси» возмущаются уже на первых минутах матча? Всё достаточно просто. Топ-клуб находится на 11-м месте в АПЛ. Раньше такое удивляло, но сейчас стало обычным делом. Прошлый сезон команда закончила на 12-м месте в таблице. Сейчас барахтается где-то там же. За полтора года мы привыкли к такому. Вроде ничего нового, но за последнюю неделю количество грустных новостей зашкаливало.

«Челси» уступил дома «Вулверхэмптону». На перерыв (при счёте 1:2) команды уходили под свист лондонских фанатов. После матча (закончили 2:4) болельщики отреагировали точно так же.

Фанаты «Вулвз» по ходу игры скандировали тренеру «Челси» Почеттино: «Ты будешь уволен к утру». А ещё гостевые болельщики пели: «You're ******* shit» («Вы — полное дерьмо»). На что в ответ уже болельщики «Челси» заряжали: «We're ******* shit» («Мы — полное дерьмо»).

В команде низкий моральный дух. Футболисты уезжают с базы «Челси» в Кобхэме при первой возможности и редко остаются на дополнительные занятия. Игроки с трудом воспринимают критические отзывы (информация Daily Mail).

Некоторые новички «Челси» в частных беседах выразили сожаление по поводу подписания мегадолгосрочных контрактов, поскольку не видят грандиозного проекта, который им изначально анонсировали (информация The Athletic).

Энцо Фернандес и Михаил Мудрик Фото: Ryan Pierse/Getty Images

По поводу последнего пункта важно уточнить. Судя по всему, «Челси» предоставлял крайне долгие контракты, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, а не потому, что так сильно верил в этих футболистов. Например, соглашения Джексона и Кайседо рассчитаны на восемь лет, а у Мудрика и Фернандеса — на 8,5. Все четверо связаны с «Челси» до лета 2031 года.

Мудрик в последнее время мелькал в новостях, но не из-за футбола, а в связи с комментариями в соцсетях. Вингер в этом году ещё не отмечался результативными действиями и ни разу не появился в основе в АПЛ. На Мудрика навалилось много критики из-за суммы, которую «Челси» заплатил за него. Хотя вроде бы логичнее направить эту критику в адрес руководства клуба, а не в сторону футболиста.

Что у «Челси» с игрой?

У команды Почеттино в этом сезоне АПЛ больше поражений (10), чем побед (9). По разнице мячей тоже в минусе: 39 пропущенных и 38 забитых. В этом плане 11-е место выглядит логичным. На старте сезона можно было говорить, что по игре «Челси» заслуживал большего. По ожидаемым голам лондонцы превосходили всех соперников в девяти турах на старте. В том числе в матчах с «Вест Хэмом», «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой», которые побеждали, несмотря на меньший xG. А если взять последние девять туров, то «Челси» уже чаще уступал по ожидаемым голам, чем наоборот.

При этом нельзя сказать, что у «Челси» плохие результаты, но зрелищная игра. Команда Почеттино достаточно владеет мячом — 58,8% (шестой показатель в этом сезоне АПЛ). Только вот контроль часто осуществляется далеко от чужих ворот. По владению на своей трети поля «Челси» — вторая команда АПЛ в этом сезоне (больше только у «Брайтона»). Есть показатели, по которым «Челси» вообще первый в чемпионате — никто столько не фолил (296 раз) и не зарабатывал столько жёлтых карточек (77).

Конор Галлахер получает жёлтую карточку Фото: Julian Finney/Getty Images

Бывший игрок «Челси» Эммануэль Пети после матча с «Вулверхэмптоном» выдал достаточно жёсткую оценку современной команде: «Челси» выглядел таким дезорганизованным — у них был тактический беспорядок, не было ни боевого духа, ни общения, ни характера». С другой стороны, легенда клуба Дидье Дрогба подбодрил команду: «Это непростой момент для клуба, но у них есть вся моя поддержка и всё моё доверие».

Почеттино собираются уволить?

Разговоры об уходе тренера появляются всё чаще. Однако, по информации The Athletic и The Telegraph, сейчас об этом речи не идёт. Руководство клуба помнит, что в прошлый раз при уходе тренера посреди сезона стало только хуже. На данный момент владельцы команды не хотят снова погружаться в поиски новых кандидатов, но по окончании сезона при таких результатах увольнение Почеттино вполне возможно.

Только есть большие сомнения, что смена тренера вернёт «Челси» в верхнюю часть таблицы. После смены владельцев в клубе работали Тухель, Поттер и Почеттино — далеко не самые плохие тренеры, которые в той или иной степени добивались успеха в предыдущих клубах. И даже Лэмпард пробивался в Лигу чемпионов, что сейчас выглядело бы шикарным результатом.

Самое забавное: Фрэнк этого добивался в условиях запрета на регистрацию новичков. «Челси» занял четвёртое место, когда Маунт был лидером по проведённым матчам в АПЛ за сезон (37 игр), а Абрахам — лучшим бомбардиром команды (16 голов).

Мэйсон Маунт и Тэмми Абрахам Фото: Michael Regan/Getty Images

Этим летом «Челси» покинула большая группа опытных игроков. Теперь из тех, кто играл в финале ЛЧ в 2021 году, остались только Тьяго Силва, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. 39-летний бразилец уже дал понять, что покинет команду летом, а оба английских защитника играют редко из-за травм.

«Люди должны понять, что нам нужно время, – сказал Почеттино в одном из своих последних интервью, – речь о создании новой команды. Это как строительство здания. Нужно удостовериться, что все шаги сделаны. Мы возводим с нуля, поэтому нужно время».