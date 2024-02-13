Александр Кержаков: в матче с Сербией можно будет проверить уровень сборной России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о предстоящем матче россиян с национальной командой Сербии.

«Хорошо, что сборная России сыграет с таким соперником. Если Сербия приедет своим полным составом, то это будет хорошо. В этом матче можно будет проверить свой уровень. Насколько важен результат в этом матче, это вопрос для главного тренера. Надо понимать, какие цели и задачи они преследуют», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч сборных России и Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 21 марта 2024 года.

В минувшем году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).