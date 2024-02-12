Игрок «Рубина» Чумич: РПЛ сильнее чемпионата Сербии, зимой там невозможно играть в футбол

Сербский полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал о причине ухода из «Войводины», а также высказался об уровне чемпионата Сербии и местной спортивной инфраструктуре.

«Ушёл из «Войводины» из-за непопадания клуба в еврокубки? Это так. Был большой акцент на то, чтобы выйти в следующий этап Лиги конференций с «Войводиной». У нас были большие амбиции. Играли против АПОЭЛа – показали хорошую игру, но по итогам двух матчей проиграли. В Сербии всего четыре-пять команд, которые борются за высокие места и еврокубки. Хотелось сменить обстановку. В Сербии не очень хорошие стадионы, плохие поля. Зимой там невозможно играть в футбол.

Команды РПЛ не участвуют в еврокубках? В любом случае чемпионат России более конкурентный и сильный в сравнении с сербским. Для моего будущего «Рубин» – это хороший вариант», — приводит слова Чумича «БИЗНЕС Online».

25-летний Чумич стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. Последним клубом полузащитника была сербская «Войводина». За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Металац», «Раднички» Ниш, греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг» из Хихона и швейцарский «Люцерн».

В нынешнем сезоне РПЛ Никола принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн. Действующее соглашение Чумича с казанцами рассчитано до 30 июня 2027 года.