«Рома» изучает возможность подписания вратаря «Наполи» Мерета

«Рома» проявляет заинтересованность в подписании 26-летнего вратаря «Наполи» Алекса Мерета, чей контракт с клубом истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство «волков» сомневается в целесообразности продления контракта с нынешним вратарём команды 35-летним Руем Патрисиу, который заканчивается в конце июня 2024 года.

Отмечается, что в контракте Мерета есть пункт, согласно которому он автоматически продлевается ещё на год, если сыграет в 70% матчей неаполитанского клуба. В нынешнем сезоне Мерет принял участие в 68% матчей своей команды.

Напомним, Мерет выступает за «Наполи» с 2018 года. За этот период он принял участие в 160 матчах во всех турнирах, в 54 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.