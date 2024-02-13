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«Бавария» заинтересована в покупке форварда «Штутгарта» Серу Гирасси

«Бавария» заинтересована в покупке форварда «Штутгарта» Серу Гирасси
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«Бавария» проявляет заинтересованность в приобретении 27-летнего нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети Х со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб предпримет попытку осуществить трансфер нападающего грядущим летом. Подчёркивается, что сумма отступных за игрока в летний период составит € 20 млн. Руководство «Баварии» считает данную сумму приемлемой за футболиста такого уровня.

Напомним, в нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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