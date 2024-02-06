Трансферная цель топ-клубов Гирасси летом будет стоить € 17,5 млн

Европейские топ-клубы в летнее трансферное окно смогут приобрести нападающего «Штутгарта» и сборной Гвинеи Серу Гирасси по сниженной цене. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма отступных за 27-летнего футболиста в размере € 17,5 млн будет действовать в течение всего лета. Ранее сообщалось, что эта сумма была активна исключительно во время зимнего трансферного окна. Отмечается, что на бомбардира «швабов» претендуют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В этом сезоне форвард провёл за команду 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно об интересе к гвинейскому нападающего со стороны мюнхенской «Баварии».