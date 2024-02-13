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Петр Чех — о лучшем вратаре мира: я выберу Алисона

Петр Чех — о лучшем вратаре мира: я выберу Алисона
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Бывший голкипер и технический директор «Челси» Петр Чех назвал Алисона из «Ливерпуля» лучшим вратарём в мире на данный момент.

«Лучший голкипер? Думаю, за это звание могут поспорить Алисон, Эдерсон и Куртуа. Кто из них? Я бы выбрал… Ладно, Тибо получил травму в этом сезоне, так что назову Алисона», — приводит слова Чеха журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

31-летний Алисон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Вместе с «красными» бразильский вратарь побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и клубный чемпионат мира по футболу. Действующий контракт Алисона с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 32 млн.

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