Источник: бывший управляющий директор «Локомотива» может возглавить «Барселону»

Бывший управляющий директор московского «Локомотива», а ныне главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить испанскую «Барселону», сообщает Sport.

По информации источника, президенту каталонской команды Жоану Лапорте очень нравится кандидатура 65-летнего немецкого специалиста.

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Рангник находился в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. Затем в декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул команду.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).