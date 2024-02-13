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«Барселона» сократила список кандидатов на пост нового тренера команды до трёх человек

«Барселона» сократила список кандидатов на пост нового тренера команды до трёх человек
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Руководство «Барселоны» сократило количество кандидатов на должность нового главного тренера сине-гранатовых до трёх человек. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, достоверно известны национальности этих специалистов — испанская, итальянская и немецкая. Подчёркивается, что с наибольшей вероятностью речь идёт о главном тренере «Брайтона» Роберто Де Дзерби, бывшем главном тренере «Баварии» и сборной Германии Хансе-Дитере Флике и тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

Были окончательно отсеяны варианты с приглашением Рубена Аморима (тренер «Спортинга»), Тьяго Мотты (тренер «Болоньи»), Мичела Анхеля (тренер «Жироны»), Юргена Клоппа (тренер «Ливерпуля») и Хосепа Гвардиолы (тренер «Манчестер Сити»).

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