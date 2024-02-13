Спортдир «Баварии» Фройнд высказался о малом количестве игрового времени де Лигта

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о малом количестве игрового времени защитника немецкой команды Маттейса де Лигта.

«Мы можем понять его разочарование, но мы рады, что у нас есть Маттейс. Здесь, в «Баварии», есть конкуренция, он знает это и, как всегда, профессионален», — приводит слова Фройнда журналист Джордж Холзнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых игрок отметился двумя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.