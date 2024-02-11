Тренер «Баварии» Тухель не рассчитывает на де Лигта в качестве игрока основного состава

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не видит 24-летнего центрального защитника мюнхенского клуба Маттейса де Лигта в качестве игрока основного состава. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий специалист также не будет препятствовать, если руководство «Баварии» примет решение продать де Лигта.

Подчёркивается, что нидерландский футболист недоволен своим текущим положением в команде.

Напомним, в нынешнем сезоне де Лигт принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.