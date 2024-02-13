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20% ошибок VAR, допущенных в АПЛ в этом сезоне, были совершены против «Ливерпуля»

20% ошибок VAR, допущенных в АПЛ в этом сезоне, были совершены против «Ливерпуля»
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20% ошибок системы VAR, допущенных в английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024, были совершены против «Ливерпуля», сообщает ESPN.

Из 20 ошибок в этом сезоне четыре допустили против «Ливерпуля». Ни одна другая команда АПЛ не попадала под действие VAR со знаком минус так часто. При этом по три раза арбитры ошиблись против «Брайтона» и «Вулверхэмптона», два раза — против «Арсенала». Ещё у восьми команд по одной ошибке.

Чаще всего система VAR «содействовала» «Астон Вилле», в пользу которой было принято три положительных решения. У «Арсенала», «Ньюкасл Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» пока что по два таких эпизода.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» является лидером чемпионата с 54 очками.

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