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Семак высказался о разгромной победе «Зенита» над бразильским «Сантосом»

Семак высказался о разгромной победе «Зенита» над бразильским «Сантосом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над «Сантосом» в заключительном матче Кубка равноправия. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счётом 4:1.

«Игра складывалась по-разному. Смогли забить достаточно хорошие мячи. Первый тайм мне понравился больше и по интенсивности, и по прессингу и активности наших игроков. Второй тайм, исходя из результата, получился менее активным. Но тоже были разные моменты. Нормальная игра для сборов. Что касается турнира, то побеждать всегда приятно, но самое важное, что был выполнен определённый объём работы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.

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