Экс-игрок «Спартака» Пареха: Эмери — один из лучших тренеров мира на данный момент

Бывший футболист московского «Спартака» Николас Пареха заявил, что главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери является одним из лучших тренеров мира на данный момент.

«Эмери — один из лучших тренеров мира на данный момент. Думаю, что игра под его руководством — это лучшее, что у меня было в карьере. Унаи — прекрасный специалист высокого уровня, сейчас он это показывает в «Астон Вилле». Не знаю, почему у него не получилось в «Спартаке». Возможно, ему было трудно с коммуникацией. В тот период многие футболисты не говорили на английском. Унаи также не особо владел им, поэтому было сложно. Он тот тренер, которому важен диалог с игроками», — приводит слова Парехи «РИА Новости».

Эмери являлся главным тренером «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года. Испанский специалист в общей сложности провёл в стане красно-белых 26 матчей во всех турнирах, в которых команда в 12 играх одержала победу, три раза сыграла вничью и в 11 встречах проиграла.