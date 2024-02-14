Сборная России проведёт матч с Парагваем в Москве

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве, информирует пресс-служба российской сборной. Игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Стоит отметить, что за несколько дней до матча с Парагваем у России запланирована ещё одна товарищеская встреча. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с национальной командой Сербии. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).