Гвардиола сравнил Де Брёйне с хорошим вином

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне.

«Кевин с годами становится только лучше, как хорошее вино! Он, возможно, Брунелло ди Монтальчино или Сассикайя (сорта красного вина. — Прим. «Чемпионата»). После травмы Де Брёйне вернулся очень свежим не только физически, но и ментально. Его вклад в командный успех всегда особый, он и сам особенный», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

Де Брёйне пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы. Полузащитник провёл лишь девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.