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«Манчестер Сити» договорился о приобретении вингера «Жироны» Савио — Романо

«Манчестер Сити» договорился о приобретении вингера «Жироны» Савио — Романо
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Вингер «Труа» Савио, выступающий на правах аренды за «Жирону», в ближайшее время будет официально объявлен в качестве игрока «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 19-летний атакующий игрок присоединится к «горожанам» в июле. Сделка на данный момент находится на стадии подписания. Стороны завершают окончательное согласование всех необходимых документов.

В нынешнем сезоне Савио провёл за «Жирону» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Труа» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Джамалу Мусиале.

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